Ospite d'eccezione oggi ai microfoni della Bobo TV. È infatti intervenuto in collegamento il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic, grande ex nerazzurro: "Gli allenatori da cui ho imparato? Non puoi copiare nessuno perché diventeresti una brutta copia. Sicuramente certo di ricordarmi il rapporto che avevo con loro e come mi facevano dare il 100%. Sicuramente Mancini mi ha dato tanto, Mourinho con noi giocatori del 2010 aveva un rapporto speciale. Non si può copiare ma si può prendere a modello. Ho avuto grandi modelli come Eriksson, Zaccheroni, Mihajlovic. I caratteri delle persone non si possono copiare ma puoi sicuramente ispirarti in base a come vuoi essere. Poi serve solo tantissima esperienza, voglio analizzare giorno per giorno e sapere di aver fatto abbastanza. Mi piace vedere il calcio di Klopp e di De Zerbi, ma servono anche i giocatori adatti per farlo".

Come trovi il calcio adesso in Serie A?

"È cambiato moltissimo. Sicuramente nel 2012 è finito un calcio e ne è iniziato un altro, non so se migliore o peggiore. Il calcio italiano l'ho vissuto per 16-17 anni, è il mio calcio, il mio Paese, ho imparato tutto qui. Credo che la misura del valore del calcio italiano sia il rendimento in Champions ed Europa League, qualche anno fa non era così, quest'anno i risultati sono importanti e io sono molto felice per questo".