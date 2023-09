La ricca analisi da bordocampo del derby Inter-Milan offerta da DAZN fa luce definitiva anche sull'episodio più 'controverso' della sfida di San Siro, quello che ha visto Davide Frattesi intento a zittire un avversario mostrandogli le quattro dita corrispondenti ai quattro gol in quel momento subite dai rossoneri, un gesto come tanti se ne vedono a volte in campo ma per il quale è partita un'improbabile 'caccia' alla morale. Le telecamere mostrano inequivocabilmente l'andamento: destinatario dell'invito è Rafael Leao, che dopo un accenno di protesta del giocatore nerazzurro per una rimessa assegnata al Milan invita Frattesi ad alzarsi alzando anche la voce. Pronta la replica di Frattesi col gesto diventato ormai parte integrante della storia della stracittadina milanese.

Il famoso "quattro" mostrato da Frattesi

Tutto nasce da una rimessa e dalle scintille con Leao 🇵🇹#Bordocam #SNS #DAZN pic.twitter.com/hWs653UpRz — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 17, 2023

