In casa Espanyol, la partenza di Leo Baptistao nella sessione di mercato invernale appena andata in archivio poteva essere accompagnata anche da quella di Marc Roca, centrocampista centrale classe '96 che in questa stagione vanta 24 presenze e un gol. Secondo Sport, almeno due club si sarebbero fatti avanti con i catalani, che hanno rispedito al mittente ogni offerta non congrua alla cifra della clausola rescissoria pari a 40 milioni di euro.

In particolare - si legge sull'edizione online del quotidiano - West Ham e Inter, in quest'ordine, hanno mosso alcuni passi per assicurarsi il nativo di Vilafranca del Penedès: il manager degli Hammers, Manuel Pellegrini, nella prima metà di gennaio, ha fatto un semplice sondaggio, senza presentare alcuna proposta economica, mentre il club nerazzurro è andato più avanti nella trattativa. Nello specifico, i milanesi, pur sapendo di dover superare l'ostacolo altissimo rappresentato dalla clausola, hanno messo sul tavolo, senza successo, possibili alternative per raggiungere un accordo per un prestito oneroso con tanto di opzione di acquisto a fine stagione.

