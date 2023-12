Wesley Sneijder recrimina ancora. Intervistato dall'emittente egiziana Alhayah TV, il centrocampista olandese rivela di essere ancora scontento di come è andata l'assegnazione del Pallone d'Oro nel 2010, quello della sua annata strepitosa tra Triplete con l'Inter e finale Mondiale: "È stato un po' ingiusto non aver vinto il Pallone d'Oro 2010 e darlo a Lionel Messi. Anche se non sono il tipo che piange per questo. Il Pallone d'Oro è un premio individuale, preferisco vincere trofei di squadra. Se dovessi scegliere tra la Champions League e il Pallone d'Oro, sceglierei la Champions League che ho vinto; sono molto contento di quel titolo".

Quell'annata poteva chiudersi per lui con la ciliegina sulla torta del Mondiale sfumato in finale contro la Spagna: "Avremmo meritato di vincere quella finale, ma loro erano una squadra incredibile e ci hanno battuto. Raggiungere la finale è stato un risultato fantastico, qualcosa che ho sempre sognato, ma ho ancora il cuore spezzato per aver perso quella partita". Infine, Sneijder si lancia in alcune previsioni: "L'Inter vincerà la Serie A, sta facendo molto bene. E il Real Madrid può vincere la Champions League. È un club incredibile, un gruppo agguerrito che ha tanta qualità ed esperienza. Sì, penso che lo vinceranno quest’anno”.

