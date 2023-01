Tra voci incontrollate e conferme tiepide, la vicenda Milan Skriniar-Paris Saint-Germain si è trascinata fino all'ultimo giorno di mercato, in attesa che da Parigi arrivasse un rilancio decisivo per permettere allo slovacco di anticipare di 5 mesi il trasferimento in Francia. Invece, con il giallo della presenza a Milano di Nasser Al-Khelaifi, la trattativa non si è mai evoluta fino alla cifra chiesta dai nerazzurri, che fosse più vicina possibile ai 20 milioni di euro (poco sopra i 10 l'ultima offerta parigina). A questo si è aggiunta la difficoltà per la dirigenza nerazzurra di garantirsi un'alternativa all'ex capitano, individuata in Merih Demiral per il quale l'Atalanta non avrebbe comunque accordato il prestito: 20-25 milioni con obbligo di riscatto, condizioni impensabili per la situazione finanziaria attuale dell'Inter. Ergo, nulla di fatto, solo un'attesa vana alimentata da rumors provenienti da Oltralpe e da smentite filtrate da Viale della Liberazione. Skriniar dunque rimane all'Inter e a disposizione di Simone Inzaghi per il resto della stagione, con la consapevolezza ormai condivisa da tutti che si tratta solo di un parcheggio di pochi mesi.

Nell'ultimo giorno di mercato l'Inter è comunque stata protagonista di altre operazioni sia in entrata sia in uscita. Tesserato il classe 2004 Ebenezer Akinsanmiro, che troverà spazio nelle giovanili nerazzurre. In uscita, sempre in prestito, definite le operazioni Sebastiano Esposito-Bari, Eddie Salcedo-Genoa e Gabriel Brazao-Spal.