"Stavamo scherzando prima che accadesse e alla fine è successo". L'ammissione è di Jorge Brito e il riferimento è all'affascinante sfida tra River Plate e Inter che andrà in scena al prossimo Mondiale per Club. Il presidente del club argentino lo svela ai microfoni di TyC Sports, quando interviene a sopresa durante la chiacchierata con la stampa di Javier Zanetti: "È molto bello poter affrontare un rivale con tanta storia come l'Inter, è anche una grande sfida per ciò che verrà - dice il numero uno dei Millonarios -. Sapevo che in qualunque caso il sorteggio sarebbe stato difficile. Sono le migliori 32 squadre del mondo, sono tutte gare difficili. È un grande onore poter competere contro di loro".

"Affrontare il River sarà difficile - conferma il vice presidente dell'Inter -. Hanno grandi giocatori e prenderanno la partita come noi. Sarà bello affrontare una squadra sudamericana: andrò a trasmettere alla squadra cosa significa questo tipo di competizioni per una squadra argentina. I gironi sono equilibrati. È un piacere poter affrontare il River perché conosco il club, conosco la storia del River. Il fatto che Inter e River si affrontino fa bene al calcio mondiale".

