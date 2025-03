È Simone Inzaghi il vincitore della 33a edizione della Panchina d'Oro. L'allenatore nerazzurro, come si sospettava, detentore del titolo di Campione d'Italia ha battuto i colleghi in lizza ed è il più votato. I colleghi dunque non hanno dubbi: è il piacentino il migliore allenatore della passata stagione, annata conclusasi appunto con il trionfo dell'Inter che con il successo contro i cugini nel derby del 22 aprile 2024 ha cucito sul petto il ventesimo Tricolore della storia e la seconda stella.

Il tecnico dell'Inter ha ottenuto 26 voti, battendo di 12 punti il rivale Gian Piero Gasperini, secondo con 14 voti. Terzo Vincenzo Italiano con 4 voti. Il tecnico dell'Atalanta si è aggiudicato la Panchina d'Oro 'Speciale' per la vittoria dell'Europa League. Panchina d'Argento per la Serie B vinta da Fabio Pecchia per la stagione con il Parma.

