Milan Skriniar non ha perso la speranza di riuscire a indossare ancora la maglia dell'Inter per un'ultima volta prima dell'addio che si consumerà in estate, con il difensore che andrà via a parametro zero e firmerà con il Paris Saint-Germain. Due settimane dopo l'operazione chirurgica alla schiena a cui si è sottoposto in Francia, il difensore slovacco è tornato ad allenarsi in palestra e ha poi postato sui social un lungo resoconto del lavoro svolto. L'intenzione è quella di dare il tutto per tutto per recuperare in vista di questo caldissimo finale di stagione che attende l'Inter.