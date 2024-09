Conclusa la terza giornata di Serie A 2024/25 che ha fatto da cornice al primo round stagionale prima della pausa per le nazionali che manderà in standby i campionati, la Lega ha reso noti anticipi e posticipi della quarta giornata che prenderà il via sabato 14 settembre. Monza-Inter si giocherà domenica 15 settembre alle 20.45.

ANTICIPI E POSTICIPI DELLA QUARTA GIORNATA DI SERIE A

Sabato 14 settembre

Ore 15 Como-Bologna

Ore 18 Empoli-Juventus

Ore 20.45 Milan-Venezia

Domenica 15 settembre

Ore 12.30 Genoa-Roma

Ore 15 Atalanta-Fiorentina

Ore 15 Torino-Lecce

Ore 18 Cagliari-Napoli

Ore 20.45 Monza-Inter

Lunedì 16 settembre

Ore 18.30 Parma-Udinese

Ore 20.45 Lazio-Verona

