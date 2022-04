Lega Serie A ha ufficializzato il calendario del campionato dalla 35ª giornata alla 37ª giornata, definendo i vari anticipi e posticipi. Si delineano quindi gli appuntamenti dell'Inter per maggio, mese che si aprirà con la sfida contro l'Udinese e che vedrà tra i match in agenda anche la finale di Coppa Italia in programma a Roma l'11 maggio. Ecco il calendario completo dei nerazzurri:

35ª GIORNATA | Domenica 1 maggio ore 18:00

Udinese-Inter (DAZN)

36ª GIORNATA | Venerdì 6 maggio ore 18:45

Inter-Empoli (DAZN)