12.26 - Il 2 ottobre si giocherà Inter-Roma, per poi andare in casa del Sassuolo e ospitare la Salernitana.

Una partenza a fasi alterne tra impegni sulla carta abbordabili seguiti da gare insidiose, e un finale ricchissimo di asperità. L'Inter di Simone Inzaghi ha appena conosciuto il suo percorso nel campionato 2022-2023, il cui calendario è stato svelato quest'oggi: si parte in casa del Lecce neopromosso, poi, dopo la sfida con lo Spezia, subito i match contro Lazio e Milan intervallati dalla gara contro la Cremonese. Ma è il finale di stagione quello che presenterà una serie di ostacoli parecchio duri per i nerazzurri: dalla gara interna con la Lazio fino all'ultimo match contro il Torino in casa dei granata, passando per scogli come Napoli, Sassuolo, Roma e Atalanta. Insomma, l'Inter dovrà presumibilmente sudare parecchio se vuole aggiudicarsi la fatidica seconda stella. (Consulta qui il calendario completo).

12.14 - Ecco la prima giornata della Serie A 2022-2023:

Fiorentina-Cremonese

Hellas Verona-Napoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

12.13 - Arriva il momento: countdown per la prima giornata

12.11 - Entra in scena il nuovo pallone, firmato da Puma. De Siervo: "Le squadre sono molto contente, abbiamo fatto diverse sperimentazioni".

12.10 - Ricordiamo che questa sarà la stagione del ritorno degli spareggi in caso di parità di punti a fine campionato per lo Scudetto e per la retrocessione.

12.08 - Lorenzo Casini: "La scorsa stagione è stata comparata alla Premier League per essere stata combattuta fino all'ultimo secondo. Negli anni vogliamo riequilibrare la presenza di club di Nord e Sud".

12.06 - Ambrosini ricorda l'ultimo campionato: "Non si vedeva da tantissimo tempo un equilibrio simile, penso sia stato un bene anche per il prodotto in generale. Secondo me ha vinto chi ha meritato di più".

12.04 - Presenti in studio anche Vincent Candela, Giampaolo Pazzini, Massimo Ambrosini e Gianluca Zambrotta.

12.03 - Pierluigi Pardo accoglie Lorenzo Casini e Luigi De Siervo, presidente e ad di Lega Serie A.

12.02 - Ci siamo: inizia la cerimonia di presentazione del calendario della nuova Serie A.

11.55 - Ricordiamo quelli che saranno i criteri per l'elaborazione del calendario:

- E' prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società:

EMPOLI-FIORENTINA

INTER-MILAN

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-ROMA

NAPOLI-SALERNITANA

- una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri;

- non possono essere programmati scontri tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina nei turni infrasettimanali;

- non sono previsti derby nei turni infrasettimanali e alla prima giornata;

- le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Milan, Inter, Napoli, Juventus) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio e Roma) e le Società partecipanti alla UEFA Conference League (Fiorentina) nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di Coppe Europee;

- in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

11.50 - Fra dieci minuti prenderà il via la cerimonia di presentazione del calendario. Ricordiamo che questo sarà il secondo anno col calendario asimmetrico, con gironi di andata e ritorno completamente indipendenti. Si parte nel weekend del 14 agosto, si chiuderà il 3 giugno 2023. La sosta per i Mondiali durerà oltre 50 giorni.