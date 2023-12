L'Inter si gode Yann Sommer, arrivato in estate dopo un lungo tira e molla con il Bayern Monaco e rivelatosi subito elemento essenziale della squadra di Simone Inzaghi. Mentre in Italia gli elogi, dopo l'iniziale scetticismo, sono all'ordine del giorno, in Germania fa ancora discutere la sua parentesi coi bavaresi. In modo particolare, il leggendario ex portiere della Nazionale tedesca Sepp Maier, intervistato da Sport1, ha criticato apertamente il club per aver scelto il portiere elvetico dopo l'infortunio di Manuel Neuer per tenerlo poi solo sei mesi: "Il motivo per cui lo hanno firmato è ancora un mistero per me oggi. Avrebbero potuto risparmiare. Avrebbero dovuto ascoltarmi subito", le parole di Maier, che già in passato aveva espresso dubbi sull'opportunità di prendere Sommer dal Borussia Moenchengladbach.

Tutt'altro invece il mood nei confronti di Sven Ulreich: "Sono un suo tifoso, ho sempre detto che è un bravo ragazzo. Ha sostituito davvero bene Neuer. Si è parlato addirittura di lui come del terzo portiere della Nazionale. Sono felice di vederli entrambi al Bayern fino al 2025. Anche perché dove voleva andare Neuer? Gioca nel miglior club d'Europa".

