Chi pensava che l'Inter potesse prendere un po' alla leggera questa sfida, magari distratta dall'impegno di Champions League con l'Atletico Madrid di martedì, sarà rimasto decisamente deluso. Perché la squadra di Simone Inzaghi scende in campo con tutta l'intenzione di far capire in Italia ma anche in Spagna chi è che comanda. Il risultato è un match dominato dal primo al novantesimo, con quattro gol all'attivo che potevano anche essere molte di più. Partita totale dei nerazzurri, che trovano due reti in appena 120 secondi con Marcus Thuram e Lautaro Martinez, poi dispongo a proprio piacimento di un avversario cui fa difetto anche l'orgoglio per provare una reazione. Denzel Dumfries arrotonda, Marko Arnautovic trova il colpo di grazia al 90esimo spaccato per una vittoria che vale il +10 sulla Juve seconda impegnata a Verona domani. La capolista va sempre più in alto.

IL TABELLINO

INTER-SALERNITANA 4-0

MARCATORI: 17' Thuram, 19' Lautaro Martinez, 40' Dumfries, 90' Arnautovic

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni (77' 17 Buchanan); 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu (67' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan (60' 14 Klaassen), 30 Carlos Augusto; 9 Thuram (60' 8 Arnautovic), 10 Lautaro Martinez (60' 70 Sanchez).

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 16 Frattesi, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

SALERNITANA: 13 Ochoa; 4 Pasalidis, 5 Boateng (24' 25 Maggiore), 24 Pellegrino; 59 Zanoli (83' 20 Kastanos), 26 Basic, 18 L. Coulibaly (64' 99 Legowski), 6 Sambia; 87 Candreva; 10 Dia (64' 14 Weissman), 33 Tchaouna (83' 9 Simy).

In panchina: 56 Costil, 62 Allocca, 7 Martegani, 11 Gomis,44 Manolas, 55 Vignato.



Allenatore: Fabio Liverani.

Arbitro: Piccinini. Assistenti: Cecconi - C. Rossi. Quarto ufficiale: Camplone. VAR: Serra. Assistente VAR: Valeri.

Note

Spettatori: 72.609

Ammoniti: Tchaouna (S)

Corner: 18-0

Recupero: 1°T 1', 2°T 0'.

90' - FISCHIA PICCININI, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! INTER STRARIPANTE, POKER SENZA APPELLO ALLA SALERNITANA E JUVE ORA DISTANTE 10 PUNTI!

IL GOL DI ARNAUTOVIC: Altra galoppata sulla destra di Dumfries, il cui cross è raccolto da Arnautovic che finalmente fa centro da zero metri trovando il fatidico poker.

90' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRR!! MAAAAAAAAAAAAAARKOOOOOOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAAAARNAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUTOOOOOOOOOOOOOOVIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCC!!

90' - Non ci sarà recupero.

88' - Cross da destra di Dumfries a cercare Buchanan, Sambia lo anticipa.

85' - Pavard ci prova con una splendida rovesciata, palla alta.

83' - Nella Salernitana, Simy e Kastanos entrano al posto di Tchaouna e Zanoli.

81' - Spunto di Buchanan che ubriaca Sambia in uno contro uno, poi viene atterrato. Per Piccinini non c'è fallo, le trattenute sono reciproche.

80' - Il VAR conferma l'offside.

79' - Arnautovic infila Ochoa per il 4-0, ma il guardalinee alza la bandierina: fuorigioco.

78' - Tchaouna prova l'affondo a destra, Carlos Augusto lo chiude in maniera magistrale.

77' - Tajon Buchanan fa il suo debutto con la maglia dell'Inter, accolto dall'ovazione di San Siro. Fuori Bastoni.

76' - Bastoni a terra dopo un contrasto con Pasalidis, gioco fermo per qualche istante.

74' - Sanchez prova la botta, palla che non si abbassa e finisce a lato.

72' - Fallo su Arnautovic di Legowski, punizione da posizione interessante.

72' - Punizione sulla quale Arnautovic e Sanchez non riescono ad arrivare sulla traiettoria.

71' - Brutto intervento di Tchaouna su Asllani, cartellino giallo per l'attaccante granata che era in diffida.

68' - Timido spunto offensivo della Salernitana, cross però che viene calibrato male finendo fuori.

66' - E' il momento di Asllani, fuori Calhanoglu.

66' - Sanchez! Altra incursione da destra, Dumfries serve il cileno che pressato da Pasalidis non inquadra la porta.

64' - Liverani cambia due pedine: Weissman e Legowski rilevano Dia e Coulibaly.

63' - De Vrij colpisce bene di testa da corner, Ochoa sventa il quarto gol alzando in corner.

62' - Tiro di Barella murato forse da Pavard, poi Sambia concede il corner numero 15.

60' - Triplo cambio nell'Inter: cambiano gli attaccanti con Arnautovic e Sanchez al posto di Thuram e Lautaro, spazio anche a Klaassen al posto di Mkhitaryan.

58' - Conclusione di Candreva lontanissima dai pali di Sommer, qualche fischio per lui.

57' - Dia salta Barella che lo atterra, punizione per la Salernitana sui 22 metri.

56' - Doppio scambio Calhanoglu-Barella a ridosso dell'area, sventa poi la difesa granata.

54' - Inter che arriva a quota 11 corner.

51' - Calhanoglu! Colpo volante del turco dopo altra grande azione in velocità, tiro bellissimo che Ochoa respinge con un bagher.

50' - Bastoni sbaglia a calibrare l'assist per Carlos Augusto e si rammarica platealmente, l'azione sfuma.

50' - Lautaro prende la palla col gomito senza però fare volume, Piccinini fischia comunque fallo. Il capitano non ci sta.

48' - Barella ci prova dalla distanza, ma svirgola completamente la conclusione.

46' - Scontro tra Lautaro e Maggiore a metà campo, per Piccinini è fallo dell'argentino. Maggiore spiega al Toro di averlo colpito sui denti.

22.07 - Comincia il secondo tempo, primo pallone della Salernitana: PARTITI!

22.06 - L'Inter rientra in campo, seguita poco dopo dalla Salernitana.

22.05 - Si scalda tutta la panchina dell'Inter, mentre Simone Inzaghi torna in campo.

46' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 3-0 sulla Salernitana!

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

IL GOL DI DUMFRIES: Barella arriva in area e prova la conclusione deviata da un difensore della Salernitana. Ochoa non è perfetto e Dumfries davanti alla porta deve solo correggere in rete.

40' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!! DEEEEEEEEEEEEEENZEEEEEEEEEEEEELLL DUMFRIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS!!

38' - Bastoni si inventa un altro bellissimo cross sul quale Thuram non riesce a impattare per un soffio.

37' - Stupisce la capacità dell'Inter di farsi trovare pronta su ogni pallone, Salernitana che non sa usicre dai suoi 22 metri.

35' - Fallo di Maggiore sul calcagno di Lautaro, l'ex Spezia gli toglie pure lo scarpino.

34' - Altra azione avvolgente dell'Inter, che si perde per un mancato controllo di Thuram.

31' - Altro lancio di Carlos Augusto sul quale Dumfries non riesce ad arrivare.

30' - Combinazione francese Pavard-Thuram, colpo di testa dell'attaccante facile da controllare per Ochoa.

29' - Inter che gestisce la partita a suo piacimento, Salernitana che appare impotente. Ochoa non riesce ad evitare un corner sul cross di Pavard.

27' - Mkhitaryan prova il tiro al volo col sinistro, palla strozzata che termina fuori.

24' - Grandina su Liverani, Boateng deve uscire dal campo per un problema fisico. Dentro Maggiore.

23' - Pavard arriva davanti ad Ochoa e mette in mezzo, ma il francese era in fuorigioco.

IL GOL DI LAUTARO: Altro guizzo di Carlos Augusto che nessuno riesce a fermare sulla sinistra, stavolta la palla vincente arriva da una rimessa laterale che finisce sui piedi del Toro che castiga un Boateng troppo tenero e dopo due minuti piazza il bis.

19' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAROOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZ!!

IL GOL DI THURAM: Discesa implacabile di Carlos Augusto che serve il francese che solo in area non sbaglia.

17' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM!!

16' - Prova Mkhitaryan da fuori area, pallone alto.

15' - Dumfries riceve palla e mette bene un pallone in mezzo che Lautaro sbuccia in maniera clamorosa sprecando un rigore in movimento.

14' - La Curva Nord, privata di bandiere e impianto audio, inscena una coreografia con le luci dei telefonini...

10' - Altro cross da destra di Barella, Pasalidis manda in corner. Sugli sviluppi, De Vrij impegna ancora Ochoa che con un riflesso anticipa Thuram.

6' - Barella! Lanciato alla perfezione da Bastoni dalle retrovie, Barella si trova davanti ad Ochoa e calcia di potenza. Il messicano ci mette la mano e manda sulla traversa.

6' - Bravissimo Calhanoglu che contiene l'inserimento di Basic e si prende anche un fallo.

4' - Thuram fa una finta in area e poi viene sbilanciato, Piccinini fa proseguire. Barella reclama anche per un tocco di mano.

3' - Ochoa subito protagonista con un gran colpo di reni sul colpo di testa di Bastoni, poi Thuram centra il palo sulla ribattuta.

2' - Cross di Dumfries deviato da Boateng, primo corner del match.

21.02 - Sarà l'Inter a battere il calcio d'inizio del match: PARTITI!

21.01 - Minuto di silenzio in memoria delle vittime del crollo del cantiere di Firenze.

21.00 - Lautaro e Candreva davanti a Piccinini per il sorteggio del campo.

20.58 - Le due squadre entrano in campo.

20.58 - Squadre pronte a entrare in campo, Candreva abbraccia Dimarco nel tunnel.

20.56 - Ottimo colpo d'occhio a San Siro, presenti anche 1.600 sostenitori campani.

20.49 - Riscaldamento concluso, fra pochi minuti prenderà il via la sfida.

