Lionel Scaloni, ct della Nazionale argentina, alla vigilia del match contro la Bolivia rivolge un pensiero a Valentin Carboni, vittima nei giorni scorsi di un grave infortunio che ne ha pregiudicato il resto della stagione: "Non aveva finito bene l'allenamento ma non pensavamo che fosse successa una cosa così grave. Purtroppo l'infortunio è stato confermato, nessuno si aspettava questa brutta notizia; speriamo che guarisca. È un ragazzo in cui abbiamo speranze, speriamo che si riprenda bene e che diventi il ​​più bravo possibile. È stato tutto molto triste".

Scaloni si sofferma anche sulle possibili scelte tecniche per l'attacco: "Valutiamo la possibilità che giochino Lautaro Martinez e Julian Alvarez insieme, ma può giocare anche un attaccante da solo. Siamo aperti a tutte le possibilità". E a proposito dell'attaccante dell'Inter, Scaloni lancia il suo endorsement per il Pallone d'oro: "Ha fatto un anno spettacolare: il gol in finale, miglior marcatore della Copa America. Se lo merita più di chiunque altro. Lo apprezzo molto. Spero che lo vinca. È stato con noi dal minuto zero. Se non ora, sarà più tardi. Ha un futuro enorme".

