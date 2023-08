Andato via lo scorso anno, Alexis Sanchez ritorna all'Inter. Dopo un anno al Marsiglia il Niño Maravilla è tornato a Milano, ritrovando compagni, allenatore e una piazza entusiasti di riabbracciarlo. Di seguito le sue prime 'seconde' parole da interista.

Hai voluto fortemente il tuo ritorno. Cosa ti ha spinto a prendere questa decisione?

"Credo che lo sanno tutti che l’Inter sia una grande squadra in Italia. Finalista di Champions League, sai? Nella mia carriera, lo dico sempre, ho sempre voluto stare in squadre forti e l’Inter è una di quelle. Lo era prima e vincerà ancora…".

Che Alexis ritroviamo?

"Un Alexis più maturo, come sempre, a livello personale, a livello di squadra… Gioco come sempre, voglio vincere come sempre e migliorare a livello personale. Avere una squadra in cui mi trovo bene con i compagni e remare tutti insieme per raggiungere l’obiettivo comune".

Che Inter ti aspetti di ritrovare?

"Un’Inter che ha voglia di vincere, cosa che credo nel calcio sia molto difficile. Mantenere sempre la mentalità vincente nel calciatore è difficile e spero che con i miei compagni arriveremo ad un’altra finale di Champions. Ho già fatto prima i complimenti ai miei compagni e li rinnoverò: hanno fatto tutto bene. E niente, spero di raggiungere ancora grandi obiettivi in Champions e vincere ancora scudetti".

Sull’attacco dell’Inter:

"È un mix. Lautaro lo conosco da prima, è un giocatore che fa sempre gol e Thuram e Arnautovic sono diversi. Io sono più da spazio, veloce… Mentre gli altri sono più goleador, dobbiamo stare tutti insieme e fare bene. Devono conoscerli ancora i ragazzi nuovi, ma sono contento di essere di nuovo qua all’Inter".

Quali sono i tuoi obiettivi?

"Migliorarmi sempre. Fare di più sempre a livello personale, fare più gol, vincere di più… Questa è la mentalità che ho sempre avuto".

