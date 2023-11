Alexis Sanchez apre idealmente le porte a un eventuale approdo nel campionato messicano prima di chiudere la sua carriera vissuta tra Sud America ed Europa. "Sì, mi piacerebbe andare a giocare in Messico, l'altro giorno ne stavo parlando con un amico, è un Paese che attira la mia attenzione perché ci sono club con tifosi molto appassionati. Vorrei giocarci, non so quando - ha raccontato l'attaccante dell'Inter parlando in esclusiva a TUDN -. Non so in quale squadra di preciso, ce ne sono diverse che conosco, come il Pachuca o l'America, che mi piace per i suoi sostenitori e per quello che mi ha detto Diego Valdés".

Il Nino Maravilla, nella chiacchierata con l'ex nerazzurro Ivan Zamorano, non ha escluso anche di poter fare una tappa nella MLS, pur precisando che sono pensieri non legati alla stretta attualità: "Vorrei anche sperimentare un'altra cultura, un'altra lingua, vorrei perfezionare il mio inglese. Vorrei vivere a Los Angeles o a Miami, non lo so. Ma in questo momento non ho niente di concreto in mano, sono concentrato sull'Inter, dove sto dando il massimo" .

