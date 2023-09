Dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Uruguay, il ct cileno Eduardo Berizzo ha parlato in conferenza stampa analizzando il ko della Roja e facendo il punto sulle condizioni fisiche di Alexis Sanchez.

L'attaccante dell'Inter non è partito con il resto della squadra per la sfida contro la Celeste, ma secondo il tecnico sarà regolarmente a disposizione per il match con la Colombia: "Martedì ci aspetta un’altra partita, Alexis (Sanchez, ndr) sarà pronto, Arturo (Vidal, ndr) troverà più minuti e vedremo come evolverà la situazione di Marcelino (Núñez, ndr)".

"Dopo gli esami in Italia - ha aggiunto Berizzo parlando ancora del Niño Maravilla - aveva bisogno di un prudente periodo di inattività e, passato quel tempo, diventa un'opzione diretta per martedì. Dovevamo essere cauti con lui. L'assenza di Sanchez non era per una ragione tecnica, ma clinica".

