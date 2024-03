Come concordato con il sindaco Sala, Inter e Milan, WeBuild è già al lavoro per capire la fattibilità della ristrutturazione dello stadio di San Siro proposta, un lavoro di analisi che dovrà essere 'consegnato' ai club in tempi ristretti, ovvero entro giugno. A rendere nota l'attività di analisi che WeBuild ha già propiziato, la società ha diramato una nota che Calcio e Finanza riporta: "Abbiamo iniziato subito a lavorare sull’analisi di fattibilità. Doneremo, come dimostrazione di servizio al Comune e alle squadre di Milano, le risultanze una volta terminato il lavoro" si legge.

