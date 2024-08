Massimo Coda, bomber della Sampdoria, ha parlato a margine del match contro il Frosinone sottolineando il ruolo dei nuovi arrivati in casa blucerchiata come Gennaro Tutino ed Ebenezer Akinsanmiro: "Siamo stati presi per fare gol e ci siamo trovati parecchio. Poi c‘è tempo per migliorare, questa era solo la prima giornata, ma le giocate sono state quelle giuste. Akisanmiro è una piacevole sorpresa, sa sempre cosa fare nonostante l’età. Raddoppia, sa giocare, è davvero tanta roba".

