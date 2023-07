Lazar Samardzic vorrebbe lasciare l'Udinese per tentare una nuova avventura: secondo l'edizione friulana del quotidiano Il Gazzettino, dalle parti di Udine ormai lo hanno compreso tutti, e anche in quest’ottica il centrocampista si è affidato all’agente Rafaela Pimenta, l’erede di Mino Raiola, di cui era fidata collaboratrice. Il centrocampista tedesco di origini bosniache è stato richiesto dall’Inter, ma per il momento l’offerta non è stata nemmeno presa in considerazione. Quindici milioni sono ritenuti pochi, anche se, secondo il quotidiano, al momento sembrano il giusto valore "per un atleta che ha evidenziato i colpi del grande giocatore, ma non ha ancora né la personalità, né la continuità di rendimento nei 90’ del campione".

Gino Pozzo, però, se lo tiene stretto, nella speranza che il classe 2002 possa esplodere in questa stagione. Tutto questo a meno che l’Inter non decida di rilanciare e garantisca almeno 25 milioni. O magari riesca a convincere il patron bianconero mettendo nell'affare anche un paio di contropartite, tra le quali il centrocampista Giovanni Fabbian. Stando al giornale, però, al 90% Samardzic rimarrà alla corte di Andrea Sottil, che punta su di lui; e qualora dovesse arrivare la tanto attesa esplosione, il valore del cartellino lieviterebbe notevolmente.

