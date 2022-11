Ma l'obiettivo della cantera interista non è solo quello di trovare eventuali giocatori che possano costituire una risorsa per il mercato, ma anche coltivare talenti che possano un giorno difendere i colori dell'Inter in prima squadra. L'esempio più lampante è quello di Federico Dimarco, colonna della squadra di Simone Inzaghi, che Samaden elogia così: "È l'esempio di come dovrebbero essere cresciuti i ragazzi nei settori giovanili italiani: grazie al nostro progetto relativo alle affiliate tecniche è entrato giovanissimo nel nostro bacino e ha lavorato con tanti allenatori diversi che l'hanno cresciuto arricchendolo ognuno con il proprio bagaglio di competenze. Grazie al lavoro di tutto l'ambiento ha coltivato il suo talento; brava e fortunata l'Inter a non perderlo nei meandri dei prestiti ma a farlo crescere per poi riaccoglierlo in prima squadra".