Un leggero sovraccarico muscolare è la ragione per cui Lautaro Martinez, come segnalato su Twitter da Gianluca Di Marzio, non parteciperà alla trasferta dell'Inter in casa del Salisburgo. Il capitano nerazzurro resterà ad Appiano Gentile a lavorare, ma la sua presenza all'esordio in A contro il Monza non è attualmente in dubbio.