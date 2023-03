Intervistato a margine dell'infopoint di cantiere del nuovo policlinico in centro a Milano, Beppe Sala, sindaco del capoluogo lombardo, ha dato aggiornamenti sulla situazione legato al progetto del nuovo stadio di Inter e Milan dopo aver incontrato stamane la delegazione del club rossonera composta da Gerry Cardinale, Giorgio Furlani e Paolo Scaroni, a Palazzo Marino: "Hanno confermato la volontà di procedere su La Maura - le sue parole riportate da Milannews.it -. Quello che io ho chiesto è per prima cosa di confermarmi formalmente che non intendono procedere con il progetto dello stadio vicino a San Siro. Rispetto a La Maura ho ribadito che prendo atto del loro interesse: ciò che serve è un progetto. Ritengono che in un paio di settimane potranno portarmi un progetto di massima e quello che chiedono in termini di nostri passi formali per avviare il procedimento. Per me è importante che il processo amministrativo sullo stadio vicino a San Siro, trovi una definizione: non si può rimanere sospesi".

Ci sarà un passaggio in Consiglio Comunale?

"Questo senz'altro. Il problema non è solo il Consiglio Comunale, ma è evidentemente nel Parco Sud e cosa pensano loro, per questo alle squadre ho chiesto di esprimere un reale interesse. Lì c'è un'area verde molto importante: cosa rimarrà? Rimarrà un grande parco pubblico oppure no? Ho bisogno di un progetto per avviare poi verifiche con la politica in primis".