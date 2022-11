Si può ormai definire ultimato il percorso di recupero dall'infortunio di Romelu Lukaku, che ieri sera non era neanche in panchina in occasione del match d'esordio a Qatar 2022 del Belgio, capace di battere il Canada 1-0 dopo una prestazione molto al di sotto delle aspettative. "Oggi Romelu si è allenato con il gruppo, è stata una seduta di controllo: ora vedremo come reagirà il suo fisico adesso - ha dichiarato Roberto Martinez, ct dei Rode Duivels, a Sporza e Rtbf -.