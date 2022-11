In un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS, il ct della Nazionale belga Roberto Martinez ha fornito aggiornamenti sulla situazione di Romelu Lukaku, alle prese col recupero dalla ricaduta dell'infortunio muscolare patita nei giorni scorsi: "Il cambio di club non è stato un problema. Il problema è stato il primo infortunio muscolare che ha avuto nella sua carriera. È un giocatore potente che spinge al limite le sue capacità fisiche. È il primo infortunio che ha. È stato un periodo difficile. Quando non sai come reagirà il tuo corpo, tutto è difficile. Abbiamo lavorato bene con lo staff medico dell'Inter e speriamo che faccia un buon Mondiale. La nostra preoccupazione è che raggiunga il 100%".