Vittoria per 1-0 riduttiva, frutto oltretutto di un autogol sfortunato di Federico Gatti che si vede rimpallare il pallone sfiorato da Benjamin Pavard, anticipa Marcus Thuram e mette nel proprio sacco. Questo il sigillo che vale all'Inter di Simone Inzaghi una vittoria che se non vale tutto lo Scudetto, di sicuro un bel pezzo lo spedisce per corriere espresso in Viale della Liberazione. Ma la vittoria dell'Inter non è solo nel punteggio di 'cortomuso' questa volta fatale al suo fautore Massimiliano Allegri: la squadra nerazzurra gioca un'altra grande partita, anestetizzando al meglio i pericoli avversari e costrigendo Wojciech Szczesny ad alcune parate clamorose. Yann Sommer, dal canto suo, è pressoché inoperoso e questo fa la differenza: la capolista rinsalda la propria posizione, e se è presto per parlare di Scudetto di certo si può parlare di impronta gigante su questo campionato.

IL TABELLINO

INTER-JUVENTUS 1-0

MARCATORE: 37' Gatti (I, aut.)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni (89' 6 De Vrij); 36 Darmian (72' 2 Dumfries), 23 Barella (89' 14 Klaassen), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (72' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (78' 8 Arnautovic), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS: 1 Szczesny; 4 Gatti (88' 12 Alex Sandro), 3 Bremer, 6 Danilo; 27 Cambiaso (88' 20 Miretti), 16 McKennie (90' 26 Alcaraz), 5 Locatelli, 25 Rabiot, 11 Kostic (66' 22 Weah); 9 Vlahovic, 15 Yildiz (66' 7 Chiesa).

In panchina: 23 Pinsoglio, 36 Perin, 17 Iling-Junior, 24 Rugani, 33 Djalo, 41 Nicolussi Caviglia, 47 Nonge.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Carbone - Giallatini. Quarto ufficiale: Doveri. VAR: Irrati. Assistente VAR: Di Paolo.

Note

Spettatori: 75.547 - sold out. Incasso: 6.296.245 €

Ammoniti: Vlahovic (J), Danilo (J), Mkhitaryan (I), Thuram (I), Inzaghi (I)

Corner: 6-4

Recupero: 1°T, 2°T 5'.

95' - FISCHIA MARESCA, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!!!! L'INTER BATTE LA JUVENTUS 1-0 E BLINDA IL PRIMATO!!!

94' - Corner sprecato dalla Juve, Calhanoglu spara via la palla con un punt footballistico.

92' - Juve che gestisce il pallone per gli ultimi assalti. Poi Lautaro guadagna una buona posizione.

90' - Cinque minuti di recupero. Allegri si affida ad Alcaraz, fuori McKennie.

89' - Cambi olandesi per l'Inter: fuori Bastoni per De Vrij, Barella viene rilevato da Klaassen.

88' - Niente Iling-Junior, dentro Alex Sandro e Miretti per Gatti e Cambiaso.

87' - Arnautovic ipnotizzato da Szczeny, intervento super del polacco.

87' - Azione insistita dell'Inter chiusa da un controllo errato di Gatti, Sommer arriva sul pallone.

84' - Nella Juve sta per entrare Iling-Junior. Cross di Calhanoglu troppo su Szczesny che blocca a terra.

83' - Pavard si prende un rischio andando a chiudere su Chiesa di tacco, ma il risultato è da applausi.

82' - Grande chiusura di Bremer che anticipa Mkhitaryan in maniera dura ma regolare.

80' - Bastoni guadagna un rinvio dal fondo poi lancia un urlo di carica al pubblico di San Siro.

79' - Al quarto richiamo, Inzaghi viene ammonito. Era anche lui in diffida, non ci sarà a Roma.

77' - Nell'Inter in campo Arnautovic proprio per il francese. Che chiede lumi su dove uscire e finisce anche per essere ammonito.

76' - Contropiede 3-contro-3 dell'Inter, Lautaro appoggia per Thuram anticipato in corner da Bremer.

72' - Mossa di Inzaghi che cambia gli esterni: fuori Darmian e Dimarco, in campo Dumfries e Carlos Augusto.

72' - Palla di Dimarco diretta a Barella, Locatelli ci mette il piede e anticipa il compagno di Nazionale.

70' - Corpo a corpo Bremer-Thuram in area bianconera, il francese cade ma Maresca fa ampi cenni di proseguire.

69' - Szczesny si immola e dice no al tiro al volo potente di Barella lanciato da Dimarco. Il polacco esce a valanga e mura il nerazzurro.

67' - Ci prova Gatti. Primo pallone di Weah che lo conserva tra quattro difensori e scarica per il difensore il cui rasoterra finisce fuori.

66' - Doppio cambio per Allegri: dentro Chiesa e Weah per Yildiz e Kostic.

65' - Crossa Dimarco, Szczesny esce e di pugno anticipa Mkhitaryan franandogli addosso. Maresca ferma il gioco.

64' - Ancora un tentativo di Calhanoglu servito da Barella bravo a strappare palla a Cambiaso. La conclusione finisce fuori.

63' - Controllo e acrobazia di Vlahovic su torre di Bremer, palla alta. Gara ora senza esclusione di colpi.

62' - Ancora tiro di Kostic, rasoterra che finisce sul fondo. Bianconeri che vorrebbero un corner che Maresca accorda dopo qualche istante.

61' - Thuram riceve un pallone in area da cross di Calhanoglu, ma invece di calciare mette in mezzo dove Dimarco non ci crede.

60' - Palla in mezzo di Kostic che balla pericolosamente in area nerazzurra, prima che Mkhitaryan liberi.

59' - Sbaglia tutto Mkhitaryan che prova a lanciare Darmian che però rimane inchiodato sul terreno. Bastoni recrimina, voleva lui la sfera.

58' - Pavard serve in area Lautaro che prova a entrare in porta col pallone, Gatti non desiste e alla fine ha la meglio sul Toro.

57' - Palo di Calhanoglu! Stop e tiro al volo del turco sul colpo di testa di Bremer, palla che colpisce il legno con Szczesny immobile.

56' - Transizione importante dell'Inter, Barella appoggia per Lautaro che fa un velo involontario per Dimarco che strozza troppo il tiro. Pallone fuori.

55' - Danilo riceve da McKennie e prova dalla distanza. Pallone che termina alto.

53' - Stavolta la punizione di Kostic è completamente fuori misura, palla fuori.

53' - Calcia Kostic, Sommer para, ma Maresca ferma tutti: doveva fischiare lui.

51' - Ammonizione per Mkhitaryan, che atterra Rabiot. Punizione interessante per la Juve.

50' - Lancio di Barella fuori misura per Pavard, rinvio per Szczesny.

50' - Lautaro a terra protesta per un contrasto di Bremer, Maresca non interviene.

47' - Bastoni propizia una prioiezione offensiva dettando il lancio a Dimarco, Danilo chiude con una diagonale tempestiva.

21.51 - Sarà proprio dei nerazzurri il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.51 - Ufficializzato il tutto esaurito a San Siro: 75.547 spettatori, con un incasso di 6.296.245 euro. E' il secondo assoluto nella storia di San Siro.

21.50 - Entra anche l'Inter.

21.49 - La Juve entra per prima in campo, mentre Chiesa si scalda con insistenza.

47' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sulla Juventus, decide sin qui l'autogol di Gatti.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

43' - Azione insistita della Juventus, Calhanoglu spazza l'area.

41' - Yildiz perde palla, riceve Thuram che però si incarta tra tre difensori e perde la sfera.

38' - E' AUTOGOL DI GATTI: Sul cross di Barella, Pavard va in sforbiciata ma sfiora appena il pallone sul quale piombano Thuram e Gatti. Il tocco decisivo a beffare Szczesny è del difensore bianconero.

37' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! MAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMM!!!

35' - Altro tentativo in ripartenza della Juventus dopo azione confusa in area bianconera lanciata da Cambiaso, Kostic guadagna un altro corner.

33' - Thuram prova a partire in contropiede, Danilo lo atterra e Maresca lo ammonisce. Era diffidato, salterà la gara con l'Udinese. Protesta il brasiliano.

32' - Ripartenza micidiale della Juve con McKennie che si mangia il campo, poi offre un pallone in area a Vlahovic che sbaglia il controllo e viene anticipato da Pavard.

29' - Lautaro combatte in area fra tre difensori, ma tocca palla col braccio e Maresca fischia fallo.

27' - Kostic prova a scappare sulla sinistra, bravo Pavard a chiudere su di lui.

25' - Che occasione per Thuram! Calhanoglu lancia con un pallone folgorante Dimarco bravissimo a mettere in mezzo per Thuram anticipato da Bremer davanti a Szczesny.

22' - Juve che riparte, difesa che viene presa un po' alla sprovvista. L'azione viene però gestita male.

22' - Mkhitaryan di testa si inventa un tentativo che rischia anche di diventare pericoloso, libera la difesa.

20' - Dimarco prova a sorprendere tutti in area su cross da destra, chiude bene Bremer.

19' - Ammonito Vlahovic per proteste dopo un altro fallo su Acerbi.

18' - Cross bellissimo di Pavard, Dimarco lo segue bene poi calcia al volo colpendo male: palla sull'esterno della rete.

17' - Bravo Mkhitaryan a fermare Vlahovic pronto a ripartire, prendendo anche fallo dal serbo.

15' - Colpo di testa ad evitare un contropiede di Pavard, palla controllata da Szczesny.

12' - McKennie va via a centrocampo, Dimarco deve ricorrere alle maniere forti per fermarlo.

10' - Barella si accusa di aver toccato palla per ultimo aiutando un indeciso Maresca, rimessa laterale per la Juve.

9' - Acerbi contrasta Rabiot, l'ultimo a toccare palla è il francese. Rimessa Inter.

7' - Vlahovic interviene a valanga su Pavard, Maresca interviene con qualche istante di ritardo.

5' - Tiro dalla distanza ancora di Mkhitaryan che trova una nuova deviazione in calcio d'angolo.

5' - Tenta di affondare a sinistra Mkhitaryan, McKennie lo anticipa mandando in corner.

3' - Uno contro uno Darmian-Kostic, la spunta il serbo che guadagna rinvio dal fondo.

1' - Palla dentro di Thuram da destra a servire Mkhitaryan, anticipato in extremis da Gatti.

20.47 - Calcio d'inizio per la Juventus: PARTITI!

20.46 - Lautaro e Danilo davanti a Maresca per il sorteggio.

20.44 - Le squadre entrano in campo. Coreografia monumentale della Curva Nord con una gigantografia della Medusa.

20.42 - Le squadre prendono la via del tunnel che porta al campo.

20.38 - Grande spettacolo di luci in campo al momento dell'annuncio delle formazioni.

20.33 - Squadre negli spogliatoi, tra poco si comincia.

20.30 - Prima della partita, Inzaghi ha ricevuto il premio di miglior allenatore del mese di gennaio.

