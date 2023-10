Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite Bosio.

L'Inter di Simone Inzaghi torna a lavorare in vista della trasferta di Torino, ma a tenere banco in casa nerazzurra sono soprattutto temi extra campo. Zilliacus chiama Al Thani e rilancia una cordata per acquisire l'Inter, mentre la dirigenza è al lavoro sul fronte rinnovi e sul fronte del nuovo stadio. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).