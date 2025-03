L'Inter è al lavoro per la sfida contro l'Udinese che mette in palio tre punti decisivi per la lotta scudetto e per il tour de force di aprile. Le parole di Mkhitaryan rendono incerto il suo futuro, Bastoni diventa il difensore più costoso al mondo.

