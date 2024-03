Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Le ultime da Appiano. Inzaghi riabbraccia i primi nazionali, il gruppo si ricompatta dopo la sosta e si può iniziare a preparare la sfida contro l'Empoli in programma a Pasquetta. E Valentin Carboni intanto esordisce con l'Argentina, cosa fare con lui in futuro?