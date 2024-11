Ad Appiano si riprende a lavorare, ma mister Inzaghi è a riposo a causa dell'influenza. Buone notizie da Carlos Augusto, mentre lo staff medico nerazzurro resta in ansia per le condizioni di Calhanoglu. E arrivano anche importanti dichiarazioni di David sul futuro.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci) Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).