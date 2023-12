Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite della nostra trasmissione questa sera Michele Borrelli.

Viviamo insieme la vigilia di Inter-Udinese, match in programma domani sera a San Siro. Inzaghi in difesa deve fare i conti con le assenze di De Vrij e Pavard, mentre Bastoni non ha 90 minuti nelle gambe. Anche Dumfries ai box con Cuadrado non al meglio, Darmian si alza a centrocampo e Inzaghi è costretto a schierare in campo una difesa inedita.