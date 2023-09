Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).

L'Inter annuncia il rinnovo di mister Inzaghi fino al 2025. Un tassello fondamentale per il presente e futuro nerazzurro, un prolungamento di contratto strameritato sul campo. Ma non finisce qui, la dirigenza lavora anche per blindare Federico Dimarco. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).