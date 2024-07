Commentiamo insieme le ultime news nerazzurre. Inzaghi riabbraccia Bastoni, Barella, Frattesi, Dimarco e Darmian. L'Inter prepara l'amichevole di sabato contro il Las Palmas a Cesena. WeBuild torna a parlare del progetto di ristrutturazione di San Siro, mentre la Roma annuncia il nuovo impianto e si porta in vantaggio sulle milanesi.

