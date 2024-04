Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). La festa scudetto è appena iniziata. Grande emozione in casa nerazzurra dopo la vittoria della seconda stella nel derby contro il Milan. Le parole dei protagonisti, le immagini più belle e i retroscena dei festeggiamenti.