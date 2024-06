Emergono retroscena interessanti dalla Spagna per quel che riguarda Alex Perez, il difensore centrale destinato a lasciare il Betis per accasarsi all'Inter: il quotidiano andaluso Estadio Deportivo rivela che il giocatore arrivato due estati fa dal Rayo Vallecano era disposto a restare un altro anno a Heliópolis, inizialmente anche in tribuna, per poi partire a titolo gratuito nel 2025, visto che l'accordo per la sua uscita tardava ad arrivare.

Da ABC de Sevilla però confermano che nelle ultime ore la trattativa è stata reindirizzata e si è arrivati praticamente alla conclusione sulla base di un prestito con diritto di riscatto per la squadra italiana, che intende integrare il nazionale Under 18 spagnolo nella formazione Primavera, promettendogli un prestito ad una squadra di livello superiore l'anno successivo se non dovesse riuscire a fare il salto in prima squadra.

