Dopo l'amichevole in terra giapponese vinta dal Paris Saint-Germain contro il Kawasaki Frontale, Christophe Galtier, tecnico dei campioni di Francia, si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti, molte delle quali incentrate sull'inevitabile tema del calciomercato. Curiosità di fronte alle quali l'ex Lille non ha risposto direttamente disseminando, però, qua e là alcuni indizi, come di fronte alla domanda sul possibile arrivo di Nordi Mukiele dal Lipsia: "Il club cerca un laterale che possa essere versatile, oggi in quella posizione abbiamo come riserva Dina Ebimbe, che ovviamente non è una specialista. Non posso commentare cosa sta succedendo internamente al club, ci sono piste molto attive, posso pensare che tra pochi giorni un giocatore si unirà a noi".