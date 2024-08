Un super Thomas Berenbruch sale in cattedra nel secondo tempo e con una doppietta regala all'Inter la prima vittoria nel campionato Primavera. Al Konami Centre i nerazzurri piegano così la Cremonese in una partita che per lunghi tratti è stata di difficile interpretazione per i ragazzi di Zanchetta, imbrigliati dalla buona organizzazione dei grigiorossi di Pavesi. A questo si è aggiunta l'ottima prestazione di Malovec, portiere degli ospiti, che ha più volte negato la rete sia prima sia dopo l'iniziativa personale di Berenbruch che al 61' sblocca lo 0-0. Una giocata iniziata a destra, pallone sul sinistro e rasoiata sul primo palo che stappa la partita. Un premio anche alla personalità dei giovani nerazzurri, entrati in campo nel secondo tempo con ben altro piglio rispetto a quello sin troppo timido del primo.

Berenbruch mette la firma, ma è soprattutto il solito De Pieri a creare disastri nella difesa grigiorossa, senza tuttavia riuscire mai a superare Malovec (due ottimi calci piazzati neutralizzati dal portiere), il quale è bravissimo anche su Quieto. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, in modo naturale ma anche tiepido la Cremonese prova una reazione, alimentata da numerosi cambi e forze fresche. Ma al di là di un destro centrale di Tavares produce ben poco dalle parti di Calligaris. E nel capovolgimento di fronte arriva persino il raddoppio, con un sinistro spettacolare sotto la traversa del solito Berenbruch, che mette il punto esclamativo sulla vittoria dell'Inter.



IL TABELLINO

INTER-CREMONESE 2-0

Marcatore: 60' e 87' Berenbruch (I)

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo (92' Re Cecconi), 26 Garonetti, 5 Alexiou, 17 Motta; 29 Topalovic (55' 8 Zarate), 14 Bovo (92' Venturini), 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccè (81' 9 Lavelli), 18 Mosconi (55' 10 Quieto). A disposizione: 21 Zamarian, 4 Zanchetta, 6 Maye, 19 Della Mora, 27 Pinotti, 28 Romano. Allenatore: Andrea Zanchetta

CREMONESE (3-4-1-2): 22 Malovec; 36 Zilio, 4 Duca (71' 9 Ragnoli), 5 Prendi (91' 24 Pavesi); 27 Triacca, 21 Lordkipanidze, 8 Lottici, 47 Gashi (71' 19 Tavares); 7 Nahrudnyy (71' 73 Bassi); 10 Gabbiani (85' Achi), 11 Faye. A disposizione: 1 Sayaih, 99 Cuka, 13 Marino, 23 Cantaboni, 29 Spaggiari,, 77 Sivieri. Allenatore: Elia Pavesi

Ammoniti: 23' Duca (C), 45' Gashi (C), 45'+2' Bovo (I)

Arbitro: Enrico Gemelli

Assistenti: Aletta - Mallimaci



RIVIVI IL LIVE

97' - Finisce qui! Prima vittoria dell'Inter nel campionato Primavera!

96' - DE PIERI! Ancora una giocata dell'esterno, al quale non riesce il sinistro a giro che si spegne sul fondo.

94' - DE PIERI! Iniziativa dell'esterno e sinistro sballato da fuori area.

92' - Re Cecconi per Aidoo e Venturini per Bovo tra i nerazzurri. Assegnati 6 minuti di recupero.

90' - Pavesi al posto di Prendi tra gli ospiti.

87' - GOOOOOL! SUPER SINISTRO SOTTO LA TRAVERSA DI BERENBRUCH DAL LIMITE DELL'AREA E RADDOPPIO NERAZZURRO!

86' - TAVARES! L'attaccante prova da fuori area, Calligaris blocca in due tempi.

85' - Gabbiani costretto a uscire per infortunio, al suo posto Achi.

83' - Duro scontro ginocchio contro ginocchio tra Gabbiani e Berenbruch, entrambi a terra soccorsi dai rispettivi staff medici. Per il grigiorosso sembra un guaio serio.

82' - Punizione in area di Berenbruch, Bovo ci arriva ma in modo sporco: pallone a lato.

81' - Arriva il momento di Lavelli che sostituisce Spinaccè.

79' - Ottimo spunto di Bassi a destra, pallone velenoso in area e Aidoo in acrobazia lo allontana.

75' - Gran palla di De Pieri per Berenbruch, Malovec esce in modo goffo ma alla fine riesce a deviare in corner il tentativo del centrocampista!

72' - Nella Cremonese dentro Tavares, Ragnoli e Bassi, fuori Gashi, Fayé e Duca.

69' - Cooling break.

67' - BERENBRUCH! Ancora una giocata personale del centrocampista che dal limite dell'area calcia di sinistro e trova i guantoni di Malovec!

66' - QUIETO! Bel lavoro di Spinaccè che favorisce l'inserimento dell'esterno: sinistro forte ma centrale, Malovec blocca in due tempi.

64' - Bovo rimane a terra dopo un contrasto con Triacca, forte dolore alla caviglia per lui.

62' - Subito la reazione della Cremonese con Fayé che recupera palla ma serve male Gabbiani al limite dell'area e spreca!

61' - GOOOOL DI BERENBRUCH! iniziativa personale a destra, pallone portato sul sinistro e rasoiata vincente sul primo palo!

58' - DE PIERI! Ancora una volta l'esterno sfida Malovec che riesce a respingere la conclusione ravvicinata con il destro!

54' - Topalovic lascia il campo, al suo posto Zarate. Fuori anche Mosconi, dentro Quieto.

49' - DE PIERI! Bella punizione da fuori area e deviazione a una mano in corner di Malovec!

48' - Zilio abbatte De Pieri dopo una brutta palla persa della Cremonese ma non viene ammonito.

15.38 - Inizia il secondo tempo, nessuna sostituzione per le due squadre.

Primo tempo non certo indimenticabile quello tra Inter e Cremonese al Konami Centre. Le due squadre creano poco dalle parti dei portieri, fermandosi spesso e mal volentieri sul più bello. Sono i nerazzurri a fare la partita, con i grigiorossi pronti a scatenare le ripartenze sperando di trovare fuori posizione la difesa avversaria. Tra i ragazzi di Zanchetta il più in palla è De Pieri, che crea frequenti pericoli a destra ed è l'unico a impegnare, su punizione, Malovec. Dall'altra parte Calligaris non deve sporcarsi le mani anche se un destro violento e fuori di poco di Lordkipanidze lo spaventa. In entrambe le squadre, comunque, si è palesata poca lucidità al momento di concretizzare lo sviluppo della manovra.

48' - Termina qui il primo tempo, reti inviolate al Konami Centre.

48' - Alexiou anticipa Fayé di testa e manda in corner.

47' - Bovo deve sacrificarsi e prendere un cartellino giallo dopo l'errore di Alexiou che scatena la corsa di Nahrudnyy.

46' - SPINACCE'! L'attaccante colpisce sporco sul cross di De Pieri e manda alto. Tre minuti di recupero.

45' - De Pieri sgasa sulla destra e Gashi deve trattenerlo in modo vistoso: cartellino giallo.

39' - Tiro cross da destra di De Pieri e deviazione decisiva di Zilio che manda in corner. Sul corner Garonetti prova la sponda ma manda sul fondo.

37' - Mischione nell'area nerazzurra e alla fine Aidoo spazza via la minaccia.

34' - DE PIERI! Punizione mancina angolata che trova la bella deviazione di Malovec!

30' - Berenbruch va in uno contro uno con Zilio ma prova un dribbling di troppo e alla fine è lui a commettere fallo.

28' - Bella imbucata di Bovo che trova l'inserimento di Topalovic, il cui destro viene deviato in corner da Prendi. Sul calcio d'angolo Malovec smanaccia sulla testa di Spinaccè che non è fortunato con il rimpallo.

25' - Cooling break in corso.

23' - Primo ammonito del match: Duca aggancia Mosconi che aveva fatto filtrare il pallone con una finta e viene sanzionato. L'esterno rimane dolorante a terra.

20' - TOPALOVIC! Lo sloveno si sposta il pallone sul destro e calcia da fuori area, mandando il pallone altissimo.

18' - LORDKIPANIDZE! Destro di prima intenzione del georgiano, una saetta che termina alta di poco!

13' - Bella azione dei grigiorosssi che trovano in area Triacca, anticipato in modo salvifico da Motta.

11' - AIDOO! Spinaccè scarica dietro per il terzino che calcia di prima intenzione ma manda alto!

3' - La punizione di De Pieri colpisce alla testa Fayé che rimane stordito.

2' - Fallo su Berenbruch dal limite dell'area, punizione interessante.

14.33 - Dopo il minuto di silenzio per ricordare Sven Goran Eriksson, ecco il fischio d'inizio. Primo possesso per gli ospiti.

14.30 - Le due squadre entrano in campo.