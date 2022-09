L'Udinese è una macchina da guerra, per l'Inter il lunch match alla Dacia Arena risulta ancora indigesto. La formazione di Andrea Sottil ribalta una bruttissima Inter, conquista il suo quinto successo consecutivo e almeno per qualche ora è da sola in vetta al comando della classifica, confermando di essere la formazione decisamente migliore per qualità e stato di forma in questo momento del campionato. Incassato lo svantaggio dopo cinque minuti per via della punizione di Nicolò Barella grazie anche all'autorete di Milan Skriniar, la squadra bianconera resiste anche al confortante avvio di ripresa dell'Inter e progressivamente guadagna campo creando le occasioni principali fino a quando approfitta al meglio del doppio regalo di Stefan de Vrij che prima concede un corner agli avversari poi si fa beffare da Jaja Bijol che in girata la mette alle spalle di Samir Handanovic. Che nel pieno del recupero raccoglie anche il terzo pallone dal sacco sul colpo di testa ravvicinato in tuffo di Tolgay Arslan. L'Inter arriva alla pausa nel peggiore dei modi, con un crollo netto di condizione e lucidità durante la partita e ritrovando vecchi dubbi e paure che gli ultimi due successi avevano per un po' allontanato.

IL TABELLINO

UDINESE-INTER 3-1

MARCATORI: 5' Barella (I), 23' Skriniar (I, aut.), 84' Bijol (U), 93' Arslan (U)

UDINESE: 1 Silvestri; 18 Perez, 50 Becao, 29 Bijol; 37 Pereyra (69' 19 Ehizibue), 4 Lovric (80' 5 Arslan), 11 Walace, 6 Makengo (60' 24 Samardzic), 13 Udogie (80' 2 Ebosse); 10 Deulofeu, 9 Beto (69' 7 Success).

In panchina: 20 Padelli, 99 Piana, 2 Ebosele, 8 Jajalo, 14 Abankwah, 17 Nuytinck, 30 Nestorovski, 67 Guessand, 80 Pafundi.

Allenatore: Andrea Sottil.

INTER: 1 Handanovic; 37 Skriniar, 15 Acerbi (79' 6 De Vrij), 95 Bastoni (31' 32 Dimarco); 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan (31' 5 Gagliardini), 36 Darmian (68' 33 D'Ambrosio); 9 Dzeko (68' 11 Correa), 10 Lautaro Martinez.



In panchina: 21 Cordaz, 24 Onana, 8 Gosens, 12 Bellanova, 14 Asllani, 45 Carboni, 46 Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Valeri. Assistenti: Palermo - Mokhtar. Quarto Ufficiale: Sacchi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Galetto.

Note

Ammoniti: Bastoni (I), Mkhitaryan (I), Pereyra (U), Darmian (I), Udogie (U), Becao (U), Brozovic (I)

Corner: 7-4

Recupero: 1°T 3', 2°T 5'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI UDINESE-INTER

96' - Finisce qui: l'Udinese centra la quinta vittoria consecutiva, stende l'Inter e va in testa alla classifica da sola.

95' - Ponte di Walace su Dumfries, punizione per l'Inter.

93' - Arslan trova il gol del 3-1! Deulofeu temporeggia in area, poi riesce a imbeccare il centrocampista che solo soletto infila di testa in tuffo. Handanovic alza le braccia ma riesce a concedere il pertugio.

91' - Saranno cinque i minuti di recupero, col gioco ancora fermo.

90' - Tiro di Brozovic, respinta corta di Silvestri che poi si scontra con Lautaro. Entrambi rimangono a terra.

88' - L'Udinese spreca il gol del 3-1, stavolta è efficace l'intervento in chiusura di De Vrij.

87' - Partita ormai agli sgoccioli, Inter che prova la reazione. Lautaro arriva malissimo sul colpo di testa di Dumfries.

84' - Gol dell'Udinese! Bijol! Tocco di testa sul corner ad anticipare De Vrij e nulla da fare per Handanovic!

84' - De Vrij sbaglia un controllo, contrastato da Success: corner per l'Udinese.

82' - Calcia da appena fuori area Skriniar, palla lontana dalla porta.

81' - Altro giocatore dell'Udinese a terra: è Walace dopo contrasto con Correa.

79' - De Vrij entra al posto di Acerbi. Nell'Udinese Ebosse rileva Udogie, lascia il campo anche Lovric per Arslan.

78' - Walace dalla distanza, deviazione di Handanovic con le ginocchia.

76' - Udinese ancora in ripartenza, D'Ambrosio anticipa l'intervento di Ehizibue sull'assist di Success.

75' - Altra ripartenza di Lovric che serve Deulofeu. Lo spagnolo perde l'attimo e calcia debolmente verso Handanovic.

73' - Handanovic graziato dal palo! Tiro in diagonale di Deulofeu che viene fermato dal legno con lo sloveno fermo, poi doppia respinta della difesa sui tentativi di tap-in.

72' - Prova il tiro Dimarco tra le proteste di Barella che reclamava la palla. Il tiro finisce fuori.

71' - Lautaro spizza sul corner di Dimarco, palla che attraversa tutto lo specchio della porta.

70' - Success viene fermato fallosamente da Skriniar, punizione pericolosa per l'Udinese. Samardzic però trova la barriera.

69' - Due cambi anche per Sottil: Pereyra esce per Ehizibue, Success rileva Beto.

67'- Perez a terra. Due cambi nell'Inter: fuori Dzeko e Darmian, in campo Correa e D'Ambrosio.

66' - Problemi per Pereyra, che resta a terra per qualche istante.

65' - Lautaro prova ad arrivare in spaccata sul lancio di Barella, tentativo vano.

63' - Lovric capisce il passaggio di Brozovic, ruba palla e si invola davanti cercando il tiro con lo specchio della porta spalancato. Bravissimo Handanovic a respingere in corner.

61' - Primo cambio nell'Udinese: fuori Makengo, al suo posto Samardzic.

59' - Dzeko calcia da fuori, palla deviata in corner. Proteste nerazzurre per un fallo di mano di Makengo a metà campo.

58' - Ammonito Brozovic, giallo pesante: niente partita con la Roma per lui.

57' - Acerbi riesce ad anticipare Beto lanciato in avanti, il rimpallo è sfavorevole al difensore nerazzurro e il portoghese mette in mezzo. La difesa spazza.

56' - Altro brutto fallo su Gagliardini, ammonito Becao.

55' - Dzeko salta Silvestri e mette in rete, ma Valeri ferma tutto per fuorigioco.

53' - Ancora Dumfries prova ad avventarsi sulla torre di Dzeko, contrastato l'olandese manda fuori.

52' - Dumfries vicino al gol! Bel cross di Dimarco sul quale l'olandese va di testa schiacciando il pallone che si impenna finendo alto.

51' - Punizione di Dimarco insidiosa, Silvestri respinge coi pugni.

51' - Udogie abbatte Dumfries, ammonizione inevitabile.

49' - Udogie strappa palla a Dumfries, l'Udinese riparte. Deulofeu mette per Pereyra il cui tiro è da dimenticare.