In viale della Liberazione c'è fermento e parecchio movimento per capire come sostituire Milan Skriniar, destinato a lasciare l'Inter. Innanzitutto si sta valutando la fattibilità della cessione immediata al PSG. Ma le attenzioni sono tutte riposte sul sostituto dello slovacco: Scalvini è un nome forte - ricorda La Gazzetta dello Sport -, ma costa tanto e l'Atalanta non è un club che fa sconti.