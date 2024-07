Transitato senza troppa fortuna dall'Inter, dove la sua esperienza è stata a dir poco fugace in quanto contraddistinta da un prestito in Belgio al Sint-Truiden fino al ritorno in patria, Giorgios Vagiannidis potrebbe regalare all'improvviso una bella sorpresa sotto forma di un introito per le casse nerazzurre. Secondo il portale Ola Prasina 1908, infatti, il 22enne difensore greco al momento in forza al Panathinaikos è finito nel mirino dei brasiliani del Botafogo, che hanno offerto al club del Trifoglio la somma di 6,5 milioni di euro.

Qualora il PAO accettasse, dovrebbe destinare il 40% del ricavato all'Inter, in quanto negli accordi di cessione di Vagiannidis, avvenuta nel 2021, c'era appunto la percentuale sulla futura vendita: i nerazzurri, quindi, potrebbero incassare la somma di 2,5 milioni di euro.

🚨Botafogo and #Panathinaikos are in talks for Giorgos Vagiannidis. @Botafogo has offered €6.5M; if accepted, almost €4M will go to PAO, and €2.5M to @Inter, who hold a 40% sell-on clause.

*️⃣Vagiannidis has also received a favorable contract offer nearing €1M/year. #paofc pic.twitter.com/gEQzELcX5H