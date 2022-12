Filippo Inzaghi , tecnico della Reggina , ha parlato del rapporto col fratello Simone, tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport . Partendo da un aneddoto: "Stavamo giocando in mansarda a scartarci. Feci una mezza finta per spostare il pallone e mi ruppi il metatarso. Poi mi misi a letto dormendo, fingendo di sognare. Dopodiché dovetti spiegare alla mia società, il Piacenza, l'accaduto".

Concentrandosi sul rapporto col fratello, Pippo prosegue: "Simone ha sicuramente molte più tensioni di me, allenando una squadra di quel calibro. Quello che ci salva entrambi è la passione per il nostro mestiere. I nostri genitori ci hanno fatto studiare, dandoci ottimi insegnamenti. Siamo una coppia affiatata cresciuta con amore. Oggi c'erano sia lui sia Marotta a vederci contro il Como. Adesso giocheremo contro in amichevole. La sosta? Fermarsi così tanto non è mai successo. Non ho ancora avuto modo di parlare a mio fratello di quest'aspetto, visto che è appena stato a Malta".