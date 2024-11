All'indomani del pareggio di Empoli della Nazionale Under 21 di Carmine Nunziata, Francesco Pio Esposito parla dal ritiro di Tirrenia per i canali ufficiali della FIGC: "Quella contro la Francia è stata una partita difficile, contro un avversario forte fisicamente e tecnicamente - sottolinea Esposito a figc.it dal ritiro di Tirrenia -. Ma abbiamo giocato a viso aperto, dimostrando di essere anche noi a un ottimo livello". Lo stesso raggiunto dal terzo dei fratelli Esposito in questo inizio di stagione: sei gol in Serie B, già il doppio di tutti quelli segnati lo scorso anno, più quattro nel 7-0 di Latina a San Marino. "Meglio di così sarebbe stato difficile iniziare: è un momento bellissimo, ma non smetto di lavorare ogni giorno".

Nei giorni scorsi,i due fratelli Salvatore e Sebastiano hanno inaugurato il nuovo campetto ristrutturato proprio dai fratelli Esposito, quello dove i tre ragazzi sono cresciuti nel rione Cicerone di Castellammare di Stabia. Pio non c'era, perché in ritiro con l'Under 21, ma è come se ci fosse stato. "Ero in videochiamata con mia cugina - racconta -, quindi non mi sono perso un momento di quella giornata. Per poco non mi scappava la lacrima: è stato molto emozionante anche a distanza. Vedere tutta la gente del rione, i miei familiari, tutti uniti sul nostro campetto, quello che ci ha visti crescere. Abbiamo voluto lanciare il messaggio che non bisogna mai dimenticarsi delle proprie origini, se queste ti hanno dato tutto. Crescendo in quel campetto abbiamo imparato tanto: i valori dello sport e della vita, gli ideali, lo spirito di aggregazione, l'amicizia, lo stare insieme, il rispetto dei più grandi. Era un campetto in cui non c'erano regole: chi arrivava, giocava. E chi non giocava, aspettava il proprio turno".

Pio, il più piccolo dei fratelli Esposito, aspettava, ma quando era il suo momento se la cavava già bene: "Giocare con i più grandi già al campetto mi ha insegnato tanto, mi portava a dover andare al doppio degli altri, e la cosa si è ripetuta negli anni. Dalla Primavera dell'Inter, al Mondiale Under 20, all'Europeo Under 19, e ora con l'Under 21 e in Serie B. Ma ho sempre avuto un grande rispetto di chi è più grande di me". Sebastiano e Salvatore compresi: "Passavo i weekend a vedere le loro partite e mi sono ispirato a loro. Avere due calciatori professionisti così vicini a me mi permette di poter avere consigli, soprattutto quando le cose non vanno. Perché quando le cose vanno bene c'è poco da dire e poco da aggiustare".

Quella scorsa è stata una domenica surreale: lo Spezia, terzo in Serie B, ha vinto 3-0 a Castellammare. Primo gol di Pio Esposito, secondo di Salvatore Esposito. "Segnare lì è stata un'emozione stranissima - ammette -. Per un attimo, quando la palla è entrata, ho fatto fatica a capire cosa stesse succedendo. Dentro di me ero contento, ma il gelo dello stadio l'ho sentito. È stato quasi un farsi male da soli, per uno come me che anche da lontano ha fatto l'abbonamento per vedere le partite della Juve Stabia in ogni categoria e che piangeva quando perdeva. Per me era la prima volta al 'Menti': Salvatore ci aveva giocato, ma a porte chiuse. Siamo stati felicissimi che il pubblico di Castellammare ci abbia accolti così: hanno capito tutti che in campo siamo dei professionisti e diamo il massimo per la maglia che si indossa, quella dello Spezia".



Prima di tornare a ospitare lo Spezia, il Picco si prepara ad accogliere l'Under 21. "Sarà un'altra emozione particolare, strana ma bellissima, anche perché La Spezia è la città di tante mie prime volte e a cui mi sono affezionato tantissimo - dice -. La prima squadra tra i professionisti, le prime partite da professionista, i primi gol da professionista, la città dove ho preso la patente e anche quella in cui sono andato a vivere per la prima volta da solo". E a proposito di prime volte, sarà la prima partita con l'arco montato sopra la curva Ferrovia, e che dovrà sorreggere la copertura del 'cuore' della tifoseria spezzina: "Non vediamo l'ora di tornare a giocare con la gente in curva", spiega Esposito, che poi apre virtualmente le porte della casa della sua famiglia, a Brescia. Lì c'è una collezione infinita di maglie e palloni, con Pio che ha portato lì la maglia di Italia-San Marino, quella del poker. "Abbiamo perso il conto delle maglie che ci sono - scherza -. Ora siamo in tre a contribuire. Quella a cui tengo di più? Una di Morata, presa da Seba, che nell'anno di Serie A è riuscito a portarne a casa tante".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!