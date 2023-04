Si parla anche di Inter sulle frequenze di Gr Parlamento. Ad analizzare il complicato momento nerazzurro è l'ex presidente Ernesto Pellegrini, raggiunto alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia che vedrà la squadra di Inzaghi sfidare la Juventus: "Inter sulle montagne russe? Purtroppo è così - esordisce -. Con la Fiorentina abbiamo toccato il fondo. Partita brutta, e l'Inter non segna; manca un goleador, Romelu Lukaku ha sbagliato gol che facevo anche io. Non ha giocato neanche male, ma per vincere bisogna segnare. Speriamo di avere toccato il fondo e di risalire da ora in avanti. Quando è tornato dall'Inghiterra non è stato il Lukaku che conoscevamo. Non è colpa di Inzaghi, non è in forma; non so che guaio abbia avuto ma è un giocatore irriconoscibile. Pareva essersi ripreso coi gol in Nazionale".

Si fanno tanti nomi per l'eventuale sostituzione di Simone Inzaghi, se dovesse scegliere lei chi ritiene sia l'uomo giusto?

"Non ci ho pensato, perché conto ancora sull'attuale allenatore perché possa riprendersi e fare un bel filotto finale in campionato. Tiriamoci su le maniche e lottiamo durante tutta la partita nelle gare che ci aspettano. Un Conte-bis? Lui è andato via, non so se in malo modo; non spetta a me pensare a lui. E' un grandissimo allenatore, lo ha dimostrato anche alla Juve oltre che all'Inter, ma non so se un ritorno sia gradito e fortunato".