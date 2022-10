Un match pazzesco, risolto nella maniera più folle possibile. Una partita che l'Inter ha rischiato di vedersi sfuggire via due volte, rimontata dopo essersi portata prima sul 2-0 poi sul 3-2. Ma in pieno recupero, Henrikh Mkhitaryan raccoglie col corpo un rinvio di Lorenzo Venuti mandando la palla alle spalle di Pietro Terracciano per il rocambolesco 4-3 finale che permette all'Inter di arrivare al terzo successo consecutivo e di portarsi a quota 21 in classifica.

IL TABELLINO

FIORENTINA-INTER 3-4

MARCATORI: 2' Barella (I), 15', 73' Lautaro Martinez (I, 1 rig.), 33' Cabral (F, rig.), 60' Ikone (F), 90' Jovic (F), 94' Mkhitaryan (I)

FIORENTINA: 1 Terracciano; 2 Dodo (83' 23 Venuti), 4 Milenkovic, 28 Martinez Quarta, 3 Biraghi (83' 15 Terzic); 5 Bonaventura, 34 Amrabat (83' 72 Barak), 32 Duncan (53' 7 Jovic); 22 Gonzalez (7' 11 Ikoné), 9 Cabral, 99 Kouame.

In panchina: 31 Cerofolini, 95 Gollini, 8 Saponara, 14 Maleh, 16 Ranieri, 27 Zurkowski, 38 Mandragora, 42 Bianco, 98 Igor.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER: 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian (67' 2 Dumfries), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (67' 8 Gosens); 10 Lautaro Martinez (85' 12 Bellanova), 11 Correa (61' 9 Dzeko).



In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz,, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 50 Stankovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Valeri. Assistenti: Preti - Di Iorio. Quarto ufficiale: Serra. VAR: Mariani. Assistente VAR: Costanzo.

Note

Ammoniti: Acerbi (I), Bonaventura (F), Dodo (F), Inzaghi (I), Amrabat (F), Barella (I), Milenkovic (F), Dumfries (I)

Corner: 1-2

Recupero: 1°T 3', 2°T 8'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI FIORENTINA-INTER

98' - ED E' FINITAAAAAA!! L'INTER BATTE LA FIORENTINA PER 4-3, DECIDE UN RIMPALLO VINCENTE DI MKHITARYAN AL 95ESIMO!!

IL GOL DI MKHITARYAN: Azione micidiale dell'Inter su palla recuperata di Dzeko, palla a Barella che mette in mezzo dove Venuti prova il rinvio ma colpisce l'armeno che manda in porta.

95' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR!!! HEEEEEEEEEEEEEEEEENRIIIIIIIIIIIIIIKHHHHHHHHHH MKHIIIIIIIIIIIIIIIIIIITAAAAAAAAAAAAAARYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNN!!!

94' - Cross di Mkhitaryan, Terracciano esce e blocca sicuro.

92' - Ma che fa Mkhitaryan? L'armeno controlla un bel pallone in area ma liscia clamorosamente al momento del tiro.

90' - Jovic! Lampo per il 3-3! Il serbo si inventa una sforbiciata su sponda di testa da corner e fulmina Onana!

89' - Cabral ci prova di testa da pochi passi, palla murata dalla difesa dell'Inter.

88' - Fallo di Dumfries che ferma un lanciato Kouame, giallo per l'olandese.

87' - Fallo di Calhanoglu su Cabral, pericolo su punizione.

85' - Esce Lautaro Martinez, in campo Bellanova.

84' - Dumfries non gradisce l'assist di Mkhitaryan che non capisce le intenzioni dell'olandese e manda un pallone fuori.

83' - Nella Fiorentina fuori Dodo per Venuti, Amrabat per Barak e Biraghi rilevato da Terzic.

82' - Cabral recupera un pallone che sembrava perso e serve Kouame, il cui tiro finisce fuori.

82' - Lautaro appoggia per Acerbi, pallone troppo profondo.

79' - Dzeko strappa palla a Milenkovic che per fermarlo lo trattiene platealmente: giallo inevitabile per il serbo.

77' - Bella scivolata di De Vrij a negare il pallone a Cabral. Poi Cabral viene anticipato in area sul cross ancora di Kouame.

73' - Dal dischetto Lautaro... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! Il Toro scarica tutta la rabbia sul pallone, Terracciano spiazzato.

72' - Posizione del Toro regolare, ora si vede il contatto di Terracciano. Alla fine il responso: è rigore! Anche qui, niente giallo.

71' - Valeri attende comunque il responso del Var sull'offside dell'argentino e di conseguenza sul rigore.

70' - Lautaro viene atterrato da Terracciano in area, ma il Toro viene colto in offside.

67' - Arrivano i cambi: Gosens per Dimarco, Dumfries per Darmian. Deve aspettare Asllani.

67' - Barella spara su Terracciano una splendida occasione a tu per tu col portiere viola, poi Dodò libera.

66' - Si preparano a entrare Gosens, Dumfries e Asllani per l'Inter.

64' - Kouame manda la palla fuori perché Bonaventura è rimasto a terra.

62' - Martinez Quarta atterra Dzeko, per Valeri non c'è fallo.

61' - Inzaghi si affida ad Edin Dzeko, fuori Correa.

60' - La Fiorentina pareggia! Su ribaltamento di fronte, la palla sventagliata da Kouame arriva ad Ikoné che punta Acerbi e calcia un bel diagonale a giro che colpisce la traversa e finisce in rete.

58' - Che brivido in area nerazzurra! Skriniar viene sorpreso da Kouame che riesce a mettere in mezzo dove nessuno riesce a ribadire in porta.

56' - Kouame viene contrastato irregolarmente da Barella, ammonizione anche per lui.

55' - Lautaro per poco non riesce a controllare magicamente la punizione di Calhanoglu, la palla finisce a Terracciano.

54' - Fallo tattico pesante di Amrabat a fermare Barella, giallo per il marocchino.

53' - Italiano si getta all'attacco: fuori Duncan, in campo Jovic.

52' - Azione avvolgente della Fiorentina, sprecata da Bonaventura.

50' - Dimarco mette in mezzo, palla sulla quale nessuno si fionda poi Barella prova a riconquistarla a ridosso della linea laterale.