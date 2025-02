Ultime ore di mercato particolarmente frizzanti per Federico Pastorello, agente di alcuni giocatori dell'Inter come Stefan de Vrij, Francesco Acerbi e Andrei Radu, portiere in procinto di trasferirsi al Venezia: "È una grande opportunità, che Andri saprà prendere - assicura il procuratore ai microfoni di TMW -. L'impresa non è semplice ma alla fine le motivazioni fanno la differenza, darà il suo contributo, ne sono convinto. Candreva? No, oggi l'attenzione era su di lui".

Contento per il gol nel derby di De Vrij?

"Si merita tutto questo, è un ragazzo che ha sempre dimostrato serietà e professionalità, sono contentissimo per lui".

Parlate di rinnovo per lui e Acerbi?

"Sì, adesso c'è il mercato, queste questioni le affronteremo più avanti".

Meret?

"Siamo rimasti che ci ritroveremo dopo il mercato, c'è grande fiducia".

