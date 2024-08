"Sono felice di essere qui". Comincia con un sorrisone stampato sulla faccia la prima intervista a Inter TV da neo giocatore nerazzurro di Tomas Palacios.

"Quando ho ricevuto la chiamata del club ero molto contento e anche orgoglioso - le parole del difensore argentino -. Sto vivendo un sogno, ora non mi resta che allenarmi e dare il massimo".

Hai iniziato la carriera da attaccante, ora fai il difensore: come è avvenuto il cambiamento?

"Sono un difensore grintoso, mi piace giocare con la palla. Da bambino ho iniziato come attaccante, ma crescendo, anche a causa della mia altezza e della tecnica, mi hanno spostato in difesa. Sono orgoglioso della posizione in cui gioco. Spero di dare il massimo".

C'è qualche difensore argentino che ha fatto la storia dell'Inter che ti ispira?

"Per la mia età, io sono molto giovane, io guardo molto Lautaro. Averlo come compagno è un sogno".

Quali sono i tuoi obiettivi?

"A livello personale, accumulare minuti e godermi questo splendido club. A livello di squadra, aiutare il gruppo per portare l'Inter il più in alto possibile".

