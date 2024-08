L'Inter muove passi sempre più importanti in direzione di Tomás Palacios, difensore dell'Independiente Rivadavia de Mendoza il cui cartellino è diviso a metà con il Talleres: il club nerazzurro è infatti passato all'azione per il 21enne nativo di General Pico, alto 1,96 metri e con un ottimo controllo della palla con il piede sinistro. Secondo il quotidiano locale La Arena, è pronta ad arrivare dall'Italia una proposta per una somma di circa sei milioni di euro per rilevare il ragazzo, che sta disputando un'ottima stagione pur avendo saltato le ultime partite, presumibilmente proprio per l'emergere forte dell'interesse nerazzurro.

Talleres e Independiente, come noto, devono essere d'accordo sulla partenza del pampasiano, e in queste ore è atteso a riguardo un meeting precedente all'incontro di campionato che vedrà opposti i due club. L'Inter punta così ad anticipare la concorrenza del Red Bull Lipsia.

