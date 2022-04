Dopo l'esaltante prestazione con il Camerun nel ritorno dello spareggio per la qualificazione ai Mondiali contro l'Algeria, nuovo passo indietro per André Onana con l'Ajax. Il portiere camerunese è stato infatti protagonista in negativo del momentaneo svantaggio dei Lancieri in casa del Groningen, quando non è riuscito ad arrivare su un tiro non irresistibile del norvegese Jørgen Strand Larsen. L'Ajax ha poi ribaltato la situazione grazie alle reti di Davy Klaassen e Dusan Tadic nel recupero del primo tempo e di Steven Berghuis al novantesimo per il 3-1 finale, ma non è bastata la vittoria a placare l'ira dei tifosi biancorossi che, come testimoniato dal portale olandese VoetbalKrant, sui social hanno lanciato le accuse più svariate nei confronti di Onana, a loro dire ormai completamente lontano con la testa dal suo attuale club.