André Onana rompe il silenzio e torna a parlare sui social dopo la sconfitta rimediata in finale di Champions League contro il Manchester City. Il portierone nerazzurro, uno dei primi a credere veramente nell'avventura europea da parte dei nerazzurri, ha dedicato un messaggio ai suoi tifosi.

"Abbiamo dimostrato che nella vita nulla è impossibile, per quanto difficile possa sembrare vale sempre la pena combattere e che l'unica battaglia persa è quella che viene abbandonata - le sue parole -. Credevamo in noi stessi ed eravamo molto vicini a toccare la gloria. Non abbiamo toccato la gloria ma abbiamo toccato il cuore di tutti gli interisti. Dobbiamo essere orgogliosi della stagione che abbiamo vissuto insieme".

