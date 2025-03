C'è solo Denzel Dumfries tra gli interisti convocati dall'Olanda per i quarti di Nations League contro la Spagna. Il laterale nerazzurro, in questo momento tra i più positivi dell'Inter, è stato inserito nella lista del ct Ronald Koeman per la doppia sfida contro le Furie Rosse.

Risparmiato dalle fatiche degli Oranje, invece, Stefan de Vrij: il difensore è alle prese con un'infiammazione al ginocchio che lo tiene in dubbio anche per la trasferta di domenica a Bergamo contro l'Atalanta. Una decisione che fa sicuramente contento Inzaghi, specie dopo le ultime convocazioni discutibili come quella di Nicola Zalewski, chiamato dalla Polonia nonostante sia fermo ancora ai box per infortunio. In attesa di capire le mosse di Spalletti e dell'Italia per Federico Dimarco...

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!